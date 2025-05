hobit contact 2025: Informationen aus erster Hand zu Studium und Ausbildung

Teilen

Die Darmstädter Hochschul- und Berufsinformationstage „hobit“ gehen in die nächste Runde. Am Dienstag, 20. Mai 2025, bietet die Veranstaltung „hobit contact“ Schülerinnen und Schülern von 9:00 bis 13:00 Uhr die Möglichkeit, sich über Studiengänge, Ausbildungswege und berufliche Perspektiven zu informieren. Das Motto der „hobit“ lautet „Mach, wie du fühlst“ und lädt dazu ein, eigene Interessen zu entdecken und passende Bildungswege zu finden.

Nach dem Online-Format „hobit talks“ im Januar mit seinen zahlreichen Informationen und Erfahrungsberichten gibt es nun im Mai die Gelegenheit, selbst Fragen rund um das Thema Studium und Berufsausbildung zu stellen und Eindrücke vor Ort zu sammeln. An den fünf Standorten der Institutionen, die die „hobit“ ausrichten, beraten Lehrende, Studierende, Auszubildende und Betriebsangehörige sowie die Berufs- und Studienberater:innen. So können Schülerinnen und Schüler offene Fragen klären, um gut orientiert ins letzte Schuljahr oder ins Bewerbungsverfahren für einen Studiengang oder eine Berufsausbildung zu starten. Zudem bietet die „hobit contact“ auch die Möglichkeit, erste Kontakte zu knüpfen und in die Atmosphäre an den Hochschulstandorten hineinzuschnuppern.

Die Beratung findet auf dem Campus der Technischen Universität Darmstadt, der Hochschule Darmstadt, der Evangelischen Hochschule Darmstadt, in der Agentur für Arbeit sowie im Haus der Wirtschaft Südhessen statt. Hier stellen sich rund 120 Studiengänge, zahlreiche Ausbildungsberufe und Unternehmen vor. Zusätzlich gibt es unter anderem Informationen zum dualen Studium, zu Anforderungen und Bewerbungsverfahren für die verschiedenen Ausbildungswege und Studiengänge, zur Karriere bei Polizei und Bundeswehr und zu Themen wie Gap-Year und Auslandsstudium. Ergänzt wird das Angebot durch einen Foodtruck am Haus der Wirtschaft sowie geöffnete Mensen.

Das Programm der „hobit contact“ ist auf der Website hobit.de zu finden.

Veranstaltungsdetails:

hobit contact 2025

Termin: Dienstag, 20. Mai 2025

Uhrzeit: 9:00 bis 13:00 Uhr

Orte:

TU Darmstadt, Karolinenplatz 5 (Haltestelle „Alexanderstraße“ oder „Schloss“)

Hochschule Darmstadt, Schöfferstraße 3 (Haltestelle „Hochschule“ oder „Berliner Allee“)

Evangelische Hochschule Darmstadt, Zweifalltorweg 12 (Haltestelle „Hauptbahnhof“)

Agentur für Arbeit Darmstadt, Groß-Gerauer Weg 7 (Haltestelle „Holzhofallee“)

Haus der Wirtschaft Südhessen, Rheinstraße 60 (Haltestelle „Rhein-Neckar-Straße“)

Quelle & Bild: Technische Universität Darmstadt