Bird Race für Alle – Wie viele verschiedene Vogelarten gibt es in Darmstadt?

Alljährlich findet in Deutschland, Österreich und der Schweiz am ersten Samstag im Mai das Bird Race statt. An diesem Tag versuchen Birder in ihren jeweiligen Stadt- oder Landkreisen möglichst viele verschiedene Vogelarten zu bestimmen.

Die „Profis“ machen sich schon vor Sonnenaufgang auf um Eulen und scheue Waldvögel zu erspähen.

Der NABU startet in diesem Jahr mit einem Team, welches an vier verschiedenen Startpunkten beginnt und später zum Austausch der Sichtungen zusammen kommt.

Wir wolllen der interessierten Öffentlichkeit die Möglichkeit geben an unseren Exkursionen teilzunehmen um unsere wunderschöne Stadtnatur zu erkunden.

So können später an vier Treffpunkten Vogelbegeisterte hinzustoßen und für eine Teiletappe von ca. 3-4 Stunden an dem event teilnehmen.

Die Treffpunkte am Samstag (03.05.25) sind:

Mormonenkirche an der Ecke Richard-Wagner-Weg/Graupner Weg Parkplatz Mühltalbad, Eberstadt Wixhausen, Grillhütte Liederkranzeck, nahe GSI Griesheim, Kreuzung Lindenstrasse/Südring

Uhrzeit jeweils 8:00 Uhr.

Bitte Ferngläser mitbringen, bei Bedarf können auch einige ausgeliehen werden.

Bitte auch an Verpflegung und ggf. Sonnenschutz denken.

Die Veranstaltung ist kostenlos. Über Spenden freut sich der NABU Darmstadt.

Quelle & Bild: Stefan Schütz / NABU-Darmstadt