Die Vogelwelt der Eberstädter Streuobstwiesen – Eine vogelkundliche Wanderung in den Süden Darmstadts

Teilen

Die Eberstädter Streuobstwiesen – bei den Einheimischen gerne auch die „Toskana Darmstadts“ genannt – sind ein El Dorado für viele seltene Vogelarten geworden. Durch die Pflegemaßnahmen der Besitzer des Eberstädter Streuobstwiesenzentrums ist dort eine für Darmstadt einzigartige und zusammenhängende Kulturlandschaft vorhanden.

Viele Tiere und Pflanzen finden dort ihre ökologische Nische. Darunter sind auch Vögel wie der Gartenrotschwanz, der Wendehals und der Steinkauz, die als sogenannte Charakterarten hier vorkommen.

Der NABU Darmstadt lädt zu einer geführten Erkundung dieser einzigartigen Landschaft mit seiner Vogelwelt ein. Neben der Bestimmung durch Gesang und Aussehen, wird auch in die Lebensweise und ökologische Bedeutung der Eberstädter Piepmätze eingeführt.

Die Exkursion findet am Sonntag, 27. April 2025 von 6.30 bis ca. 9.30 Uhr unter der Leitung von Torsten Rossmann statt. Treffpunkt ist der Fahrradparkplatz an der Frankensteinschule, Heinrich-Delp-Straße 189 in Darmstadt-Eberstadt.

Bitte Ferngläser mitbringen, diese können jedoch auch in einer begrenzten Anzahl ausgeliehen werden.

Bei heftigem Regen oder Sturm wird die Exkursion verschoben. Die Veranstaltung ist kostenlos. Über Spenden freut sich der NABU Darmstadt.

Bild: Stefan Schütz