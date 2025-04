ENTEGA lädt zur Lilien-Autogrammstunde in ihren Point in Darmstadt ein – Trainer Florian Kohfeldt und die Spieler Marcel Schuhen, Clemens Riedel und Isac Lidberg kommen

Teilen

ENTEGA, Premiumsponsor des SV Darmstadt 98, lädt alle Lilien-Fans am Dienstag, 29. April 2025, zu einer Autogrammstunde ein. Neben Trainer Florian Kohfeldt werden Torwart Marcel Schuhen, Mannschaftskapitän Clemens Riedel und Top-Torjäger Isac Lidberg zu ihren Anhängern kommen. Die Autogrammstunde findet statt im ENTEGA-Point am Ludwigsplatz 9 in Darmstadt. Sie beginnt um 18.30 Uhr. Das Ende ist gegen 19.30 Uhr geplant.

Der designierte neue Vorstandsvorsitzende von ENTEGA, Thomas Schmidt, freut sich, dass die Lilienfans ihre Stars erneut bei einer Autogrammstunde erleben können: „Solche Aktionen stärken das Gemeinschaftsgefühl zwischen Verein und seinen Anhängern und geben weiteren Schwung für den Rest der Saison.“

ENTEGA arbeitet als Sponsor eng mit dem Verein zusammen. Der Energie- und Telekommunikationsdienstleister organisiert zum Beispiel regelmäßig in den ENTEGA Kindersportclubs Trainingseinheiten mit Spielern der 98er. Die Lilien sind zudem Partner im Rahmen des nachhaltigen Sportsponsorings von ENTEGA. Der SV Darmstadt 98 und das Unternehmen engagieren sich hier gemeinsam, den CO2-Fußabdruck des Vereins zu reduzieren und bieten zum Beispiel mit dem „ENTEGA-Lilien Mitfahrportal“ klimafreundliche und kostengünstige Anreisemöglichkeiten zu den Spielen der Lilien an.

Quelle: ENTEGA AG