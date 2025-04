Babenhausen: Beleidigt und geschlagen – Festnahme einer 41-Jährigen nach Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Teilen

Eine 41-Jährige muss sich nach ihrer Festnahme am Freitag (18.04.25) in Babenhausen in einem Verfahren wegen des Verdachts der Beleidigung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten.

Die Frau soll nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 15 Uhr in der Wilhelm-Leuschner-Straße eine Festnahme gestört haben, dem ihr gegenüber ausgesprochenem Platzverweis nicht nachgekommen sein und die eingesetzten Beamten beleidigt haben. Die Kräfte entschlossen sich aufgrund der Umstände die Frau einer Kontrolle zu unterziehen und versuchten sie festzuhalten. Daraufhin schlug die Tatverdächtige in Richtung eines Beamten und leistete gegen die Festnahme Widerstand. Hierbei verletzte sie einen Polizeibeamten der Polizeistation Dieburg leicht. Nach der Festnahme wurde sie für die weiteren Maßnahmen auf die Polizeiwache mitgenommen. Der Beamte konnte seinen Dienst fortsetzen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen