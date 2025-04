Teilen

Der vierte Erfolg im Merck-Stadion am Böllenfalltor in Folge. Gegen Hannover 96 setzte sich der SV Darmstadt 98 am Ostersonntag (20.04.25) mit 3:1 (1:0) durch. Hornby brachte die Lilien bereits in der 1. Minute früh in Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich trafen Corredor (84.) und erneut Hornby per Elfmeter (90.+2) und sorgten für den nächsten Dreier vor heimischem Publikum. → Zum ausführlichen Spielbericht…