Mörfelden: Mann von Güterzug erfasst und tödlich verletzt

Am Freitagabend (11.04.25) kam es im Bahnhof von Mörfelden zu einem tragischen Unfall.

Gegen 20:45 Uhr befanden sich ein 23-jähriger Mann und seine 21-jährige Begleiterin, beide aus dem Landkreis Groß-Gerau, an einem der Bahnsteige. Als ein Güterzug den Bahnhof passierte, hielt sich der Mann im Nahbereich der Bahnsteigkante auf und wurde aus bislang unbekannten Gründen von einem der Wagons erfasst. Er stürzte und geriet zwischen Bahnsteig und Zug. Hierbei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Herbei gerufene Rettungskräfte konnten nur noch den Tod feststellen.

Seine Begleiterin erlitt einen Schock und wurde durch Rettungskräfte und Seelsorger vor Ort behandelt und betreut. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kriminaldauerdienst) nahm die Ermittlungen zur Todesursache auf.

Nach derzeitigem Sachstand wird von einem tragischen Unfall ausgegangen. Während der Ermittlungen und bis zum Abtransport des Verstorbenen musste der Zugverkehr im Bahnhof Mörfelden eingestellt werden Um 22:40 Uhr konnte die Strecke wieder freigegeben werden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen