Was piepst und singt denn da? – Die Vogelwelt in der Darmstädter Fasanerie

Die Zugvögel, welche uns im Winter verlassen haben, sind fast alle wieder da. So bietet sich die Möglichkeit die Neuankömmlinge zu bestaunen. Das Blätterdach ist im Wald zur Zeit noch nicht so dicht, so ergibt sich die Gelegenheit den einen oder anderen Piepmatz zu erspähen.

Der NABU Darmstadt lädt ein zu einem Spaziergang durch die Fasanerie und zurück über den Steinbrücker Teich und das nördliche Oberfeld. Neben den häufigen Arten wie Buchfink, Singdrossel und Zaunkönig ist vielleicht auch ein Sommergoldhähnchen, ein Gartenrotschwanz oder die Nachtigall dabei.

Die Exkursion findet am Sonntag, 13.04.2025 von 7.30 bis ca. 10 Uhr statt. Treffpunkt ist die Mormonenkirche, an der Ecke Graupnerweg/Richard-Wagner-Weg in Darmstadt.

Bitte Ferngläser mitbringen, bei Bedarf können auch einige ausgeliehen werden.

Bei heftigem Regen oder Sturm wird die Exkursion verschoben. Die Veranstaltung ist kostenlos. Über Spenden freut sich der NABU Darmstadt.

Bild: Stefan Schütz