Groß-Zimmern: Polizei sucht Zeugen nach Beschädigungen in Sporthalle

Kriminelle nahmen in Groß-Zimmern eine Sporthalle am Rathausplatz ins Visier und verursachten dort einen Schaden im vierstelligen Bereich. Am Montagabend (31.03.25), zwischen ca. 17.00 und 20.30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter unberechtigt Zugang zur Halle und den angrenzenden Räumen. Sie beschädigten unter anderem einen Toilettenraum und rissen mehrere Türen aus den Angeln. Im Anschluss konnten die Täter unerkannt flüchten.

Zeugen, die in der Nähe der Halle waren und etwas Verdächtiges bemerkt haben oder verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten sich beim Kommissariat 41 in Dieburg unter der Telefonnummer 06071/9656-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen