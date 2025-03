Trauer in Bewegung – Spaziergang über Rosenhöhe und Oberfeld

Teilen

Trauernde sind zu einem Spaziergang über die Rosenhöhe und das Oberfeld in Darmstadt für Samstag, 29. März 2025, eingeladen. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Löwentor an der Rosenhöhe in Darmstadt.

Der Spaziergang soll maximal zwei Stunden dauern, teilen die veranstaltenden Initiativen mit. „Beim gemeinsamen Gehen in der Natur können Verlusterfahrungen angesprochen und miteinander geteilt werden“, heißt es in der Einladung. Begleitet und geführt wird der Spaziergang von qualifizierten Trauerbegleiter*innen der veranstaltenden Dienste. Diese sind die Trauerseelsorge des Evangelischen Dekanats Darmstadt, der Ökumenische Kirchenladen Kirche & Co., der Evangelische Hospiz- und Palliativ-Verein Darmstadt, die Arbeitsgemeinschaft Trauerseelsorge in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau und das Malteser Hospizzentrum Darmstadt/Südhessen, allesamt Mitglieder im Netzwerk Trauer Südhessen.

Das Angebot ist konfessionsunabhängig und kostenfrei. Der Trauerspaziergang findet bei jedem Wetter statt. Um Anmeldung wird bis zum 28. März 2025 per E-Mail unter kircheundco@kircheundco.de oder telefonisch unter 06151 296415 gebeten. Der nächste Trauerspaziergang findet am Samstag, 27. September 2025 am selben Ort zur selben Zeit statt.

Quelle: Evangelisches Dekanat Darmstadt