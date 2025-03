Parents‘ Dinner: Online-Elternabend zum Thema Berufswahl

Teilen

Am Dienstag, 25. März 2025, laden die hessischen IHKs von 18 bis 19 Uhr zu einem kostenlosen digitalen Elternabend ein. Die Teilnehmenden des „Parents‘ Dinner“ erfahren, welche Karrierechancen ihre Kinder durch eine duale Ausbildung erhalten – unabhängig von der Klassenstufe oder Schulform. Gemeinsam mit der Mewa Textil-Service SE & Co. Management OHG, die Einblicke in ihre Ausbildungsberufe gibt, informiert bei diesem Dinner die IHK Wiesbaden und steht für Fragen zur Verfügung.

Der Online-Elternabend ist Teil der Veranstaltungsreihe „Parents‘ Dinner – Hessenweite Online-Elternabende zur beruflichen Orientierung“, die die IHK Darmstadt gemeinsam mit anderen hessischen IHKs organisiert. Jeden vierten Dienstag im Monat übernimmt eine andere IHK die Gastgeberrolle in Kooperation mit einem regionalen Unternehmen. Interessierte können sich für mehrere Termine anmelden.

Weitere Informationen sowie Möglichkeiten zur Anmeldung finden Sie auf der Webseite www.bso-hessen.de/parents_dinner

Quelle: IHK Darmstadt Rhein Main Neckar