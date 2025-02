Fit für den Einstieg in den Beruf: Bürgerstiftung unterstützt Projekt „Lerntandems zum Erreichen des externen Hauptschulabschlusses“

Teilen

Die Volkshochschule Darmstadt bietet seit vielen Jahren einen Vorbereitungskurs zum Erreichen des externen Hauptschulabschlusses an. Innerhalb eines Schuljahres werden Teilnehmende mit Hilfe von Lehrkräften auf die Prüfung vorbereitet. An drei Abenden in der Woche werden die Fächer Mathe, Deutsch, Natur- und Gesellschaftswissenschaften gelehrt. Seit Anfang des Jahres und bis Mai 2025 unterstützt die Bürgerstiftung Darmstadt den Start eines innovativen Projekts zur Förderung der Teilnehmenden. Das Projekt „Lerntandems“ zielt darauf ab, die jungen Erwachsenen ohne Schulabschluss auf ihrem Weg im Vorbereitungskurs und zum Hauptschulabschluss gezielt zu fördern.

Bildungsdezernent Holger Klötzner betont: „Dieses Projekt bedeutet eine ideale Begleitung der Teilnehmenden. Der Hauptschulabschluss ist ein entscheidender erster Schritt für den Einstieg in die Berufswelt. Er eröffnet vielfältige Möglichkeiten für eine Ausbildung und legt den Grundstein für eine erfolgreiche berufliche Zukunft.“

Das Projekt richtet sich an Menschen, die aus verschiedenen Gründen bisher keinen Schulabschluss erwerben konnten. Die Teilnehmenden investieren drei Abende pro Woche in ihre Bildung, um im Mai die externe Prüfung abzulegen. Durch die Lerntandems erhalten sie wertvolle Unterstützung bei der Selbstorganisation des Lernens und der gezielten Prüfungsvorbereitung. Gleichzeitig bietet das Projekt neben der fachlichen Hilfe auch motivierende Unterstützung.

Dr. Markus Hoschek, Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung dazu: „Bildung ist der Schlüssel zu gesellschaftlicher Teilhabe und persönlichem Erfolg. Mit den Lerntandems möchten wir den Teilnehmenden eine wertvolle Unterstützung bieten, um ihre individuellen Potenziale bestmöglich zu entfalten.“

Der nächste Vorbereitungskurs für den externen Hauptschulabschluss beginnt im September 2025. Interessierte können ab sofort einen Beratungstermin bei Miriam Poppen (miriam.poppen@darmstadt-vhs.de) vereinbaren.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt