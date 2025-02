Vortrag mit dem Tierfotografen und Tierfilmer Sven Meurs

Teilen

Im Rahmen der Sonderausstellung »Wildlife Photographer of the Year« im Hessischen Landesmuseum Darmstadt gibt der Tierfotograf und Tierfilmer Sven Meurs am Mittwoch, 26. Februar 2025, 18.30 Uhr, dem Publikum faszinierende Einblicke in seine Arbeit und lädt zu einer fotografischen Neuentdeckung (un-)berührter Natur in Deutschland ein.

Zu Hause ist es am Schönsten – behauptet Natur- und Umweltfotograf Sven Meurs und porträtiert mit Begeisterung unsere heimische Tierwelt in ihren letzten wilden Lebensräumen.

Manchmal liegt das Schöne ganz offensichtlich vor uns, manchmal aber auch tief verborgen in den heimischen Wäldern oder hinter unscheinbaren Dörfern. Überall in unserer Heimat lässt sich Artenvielfalt entdecken. Man muss nur genau hinsehen.

Aber, wie war es eigentlich früher? Wie geht es der Natur heute? Und wie sieht unsere Zukunft aus? Mit diesen drei Fragen im Gepäck reist er auf der Suche nach Antworten fünf Jahre lang kreuz und quer durch Deutschland.

Von den Sandstränden der Nord- und Ostsee bis zu den alpinen Räumen im äußersten Süden Deutschlands; von der Bergbaufolgelandschaft im Osten, bis in die weite, westliche Landschaft des Niederrheins sucht und beobachtet er Wölfe, Eisvögel und Kegelrobben und erlebt, dass deren Lebensräume immer kleiner werden und immer häufiger vom Menschen beeinflusst sind. Was es alles zwischen Alpenrand und Ostseestrand zu entdecken gibt und wie es um unsere Wildnis steht, zeigt Sven Meurs in seiner humorvollen und bildgewaltigen Live-Reportage.

Sven Meurs, Jahrgang 1980, streifte schon als Kind durch die Wälder am Niederrhein auf der Suche nach Begegnungen mit wilden Tieren. Noch immer hält seine Faszination für das Verhältnis zwischen Mensch und Natur an, sodass der Naturfotograf, Vortragsreferent und Autor heute als Experte für urbane Wildnis tätig ist und sich für den Schutz und Erhalt der städtischen Natur einsetzt.

Weitere Informationen zu Sven Meurs finden Sie unter: www.svenmeurs.de

Veranstaltungsort: Haupthalle im Hessischen Landesmuseum Darmstadt

Kosten: Museumseintritt zzgl. 3 Euro Gebühr für den Vortrag, ab 30 Min. vor Beginn entfällt der Museumseintritt, Tickets an der Museumskasse oder im Online-Shop erhältlich, begrenzte Sitzplätze.

Bild: © Sven Meurs

Quelle: Hessisches Landesmuseum Darmstadt