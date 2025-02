Bischofsheim: Anzeige nach Hitlergruß und tätlichem Angriff

Teilen

Wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte hat die Polizei in Bischofsheim nach einem Vorfall am Rande einer Faschingsveranstaltung am Sonntagnachmittag (09.02.25) ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Eine 58-Jährige wurde von mehreren Zeugen dabei beobachtet, wie sie von einem Balkon „Im Attich“ wiederholt den „Hitlergruß“ zeigte. Die daraufhin alarmierten Polizeibeamten trafen die beschriebene und augenscheinlich alkoholisierte und unter Betäubungsmitteleinfluss stehende Frau anschließend im Bereich des Bürgerhauses an. Die Frau trat nach den Ordnungshütern und beleidigte sie. Sie wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die 58-Jährige wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in einer Gewahrsamszelle der Polizei untergebracht. Der südhessische Staatsschutz ist nun mit dem Fall und den weiteren Ermittlungen betraut.

