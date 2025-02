Prof. Dr. Rita Süssmuth erhält 2025 den Deutsch-Polnischen Preis (Sonderpreis)

Teilen

Das Deutsche Polen-Institut ist stolz, dass seine Ehrenpräsidentin und langjährige Präsidentin Prof. Dr. Rita Süssmuth, Bundestagspräsidentin a.D., mit der wichtigsten deutsch-polnischen Auszeichnung, dem Sonderpreis des Deutsch-Polnischen Preises, geehrt wird.

Der Außenminister der Republik Polen und die Außenministerin der Bundesrepublik Deutschland werden ihr den Preis am Freitag (14. Februar 2025) am Rande der Sicherheitskonferenz in München überreichen.

Prof. Dr. Peter Oliver Loew (Direktor Deutsches Polen-Institut): „Es hätte keine würdigere Preisträgerin geben können: Seit Jahrzehnten engagiert sich Rita Süssmuth unermüdlich für die deutsch-polnische Nachbarschaft. Mit einer Empathie sondergleichen ist sie beharrlich darum bemüht, die Beziehungen auf Augenhöhe zu gestalten und voranzubringen. Zu ihren vielen Engagements gehörten 18 Jahre als Präsidentin des Deutschen Polen-Instituts. Hier hat sie zahlreiche Impulse gegeben, nicht zuletzt für die Errichtung eines Gedenkorts für die Opfer Polens unter deutscher Terrorherrschaft im Zweiten Weltkrieg.“

Foto: © Grzegorz Litynski / DPI Darmstadt

Quelle: Deutsches Polen-Institut (DPI)