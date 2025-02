Begrünung mit Efeu, Wildem Wein und Co. – Schadet der Bewuchs Wänden und Bäumen?

Teilen

In Wäldern, Parks und Gärten sieht man immer wieder Bäume, die üppig mit Efeu bewachsen sind. Viele Menschen freuen sich an diesem ganzjährig lebendigen Grün, andere machen sich aber Sorgen, ob das dem Baum nicht auf Dauer schadet. Was ist dran an der Befürchtung, dass Efeu zum Baumkiller werden kann? Was muss man beachten bei Efeu und Wildem Wein an Wänden? Welche Pflanzen können noch zur Fassadenbegrünung eingesetzt werden? Und welchen Nutzen bringen diese Rank- und Kletterpflanzen?

Der Vortrag findet statt am Dienstag, 11. Februar 2025, um 18.30 Uhr, im BUND Zentrum für Stadtnatur, Klappacher Straße 27 in der Orangerie und auch online unter www.bund-darmstadt.de/webkonferenz