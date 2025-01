Wissenschaftsstadt Darmstadt pflanzt 280 neue Bäume im Stadtgebiet

Teilen

Bis Ende Februar 2025 pflanzt die Wissenschaftsstadt Darmstadt rund 280 neue Bäume im Stadtgebiet. Die klimaresilienten Baumarten sind auf die Herausforderungen des Klimawandels abgestimmt und wurden auf ihre neuen Standorte hin ausgewählt.

„Stadtbäume sind unverzichtbar. Sie filtern die Luft, spenden Schatten und bieten Lebensraum für viele unterschiedliche Tiere. Die Pflanzungen sind insbesondere in hochversiegelten Bereichen wie der Innenstadt wichtig und für die Zukunft nötig. Dies hat die im vergangenen Sommer durchgeführte Thermalbefliegung im Stadtgebiet einmal mehr sehr anschaulich verdeutlicht. Besonders in Zeiten der klimatischen Veränderung leisten Stadtbäume einen unschätzbaren Beitrag für das Wohlbefinden der Menschen in unserer Stadt. Ich freue mich daher sehr, dass wir von Nord nach Süd und von Ost nach West 280 neue Bäume pflanzen können. Die Zöglinge werden in Parks, entlang von Straßen und auf öffentlichen Plätzen gepflanzt, um Darmstadt grüner, lebenswerter und widerstandsfähiger zu machen“, so Grünflächen- und Umweltdezernent Michael Kolmer.

Über die Aktion „Spendenbaum“ können Bürgerinnen und Bürger symbolisch einen Baum für 400 Euro spenden. Die Spenden tragen dazu bei, die städtischen Pflanzungen zu unterstützen. Weitere Informationen dazu sind auf der → Webseite abrufbar.

In den zeitaufwändigen Prozess von der Fällung eines alten bis zur Pflanzung eines neuen Baumes, inklusive Bewässerung in den ersten fünf Jahren, investiert die Stadt etwa 5000 Euro pro Baum.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt