Groß-Zimmern: Fahrradfahrer verletzt Fußgängerin schwer und flüchtet von der Unfallstelle

Am Mittwochabend (08.01.25) kam es gegen 19Uhr auf der Wilhelm-Leuschner-Straße in Groß-Zimmern zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einer Fußgängerin. Hierbei wartete die 52-Jährige aus Groß-Zimmern an der Bushaltestelle „Friedensschule“ auf den Bus, als ein bislang unbekannter Fahrradfahrer, welcher auf der Wilhelm-Leuschner-Straße in Richtung Sparkasse unterwegs war, mit ihr zusammenstieß. In Folge der Kollision stürzte die 52-Jährige auf die Fahrbahn. Nachdem sich hinzugeeilte Zeugen um die 52-Jährige kümmerten und einen Rettungswagen verständigten, stieg der Unfallverursacher auf sein Fahrrad und flüchtete in Richtung Sparkasse. Die schwerverletzte Fußgängerin wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Personen, welche Hinweise zum Unfallhergang und insbesondere zu dem Fahrradfahrer geben könne, werden gebeten sich bei der Polizeistation in Dieburg, Tel. 06071/96560 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen