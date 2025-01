Festnahme eines 39-Jährige wegen Verdacht auf Drogenhandel

Teilen

Einsatzkräfte konnten nach längeren Ermittlungen am Mittwoch (08.01.25) eine Person mit einer größeren Menge Rauschgift festnehmen sowie etwa 18.000 Euro Bargeld sicherstellen. Bei dem Beschuldigten wurden über 600 Gramm Heroin und eine kleinere Menge Kokain sichergestellt.

In diesem Zusammenhang wurden zwei Wohnungen in Darmstadt durchsucht, die mutmaßlich mit dem Handel in Verbindung stehen. Nachdem die kriminalpolizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, wurde der 39-Jährige ins Polizeigewahrsam verbracht.

Der festgenommene Mann wurde am Dienstag (09.01.25) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Haftrichter des Amtsgerichts vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen