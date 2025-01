Weiterstadt: Verkehrsunfall mit Linienbus – Fahrgast verletzt

Teilen

Am Donnerstag (09.01.25) kam es gegen 18:40 Uhr in Weiterstadt zu einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus, bei dem eine 76-jährige Frau verletzt wurde.

Ersten Ermittlungen zufolge befuhr der Linienbus der Linie WE2 die Darmstädter Straße in Weiterstadt stadteinwärts. Kurz vor der Einmündung Darmstädter Straße / Schillerstraße querte eine Passantin mit einem Kinderwagen die Fahrbahn woraufhin der Busfahrer des Linienbusses eine Gefahrenbremsung einleiten musste. Hierdurch stürzte die 76-jährige Frau im Linienbus und verletzte sich. Die 76-jährige Frau aus Weiterstadt wurde nach medizinischer Erstversorgung an der Unfallstelle durch einen vor Ort befindlichen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Passantin entfernte sich fußläufig von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06151/969-41310 auf dem 3. Polizeirevier zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen