Babenhausen: Alkoholisierte 49-Jährige greift Polizei an

Eine stark alkoholisierte Frau hat am Donnerstagabend (26.12.24) in der Ziegelhüttenstraße in Babenhausen Polizisten körperlich angegriffen und verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen hatte die 49-Jährige ihr Auto so abgestellt, dass der Verkehr behindert wurde. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte sie sich unkooperativ und äußerte sich provozierend. Im Rahmen der Kontrolle schlug die Frau einen 25-jährigen Beamten mit der Faust ins Gesicht. Auch im Streifenwagen beruhigte sich die 49-Jährige nicht. Die Frau trat einer Beamtin in den Rücken und beleidigte sie zusätzlich. Beide Polizisten erlitten leichte Verletzungen.

Ein später durchgeführter Atemalkoholtest ergab 3,13 Promille, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet wurde. Die Frau sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen