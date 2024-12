Kelsterbach: Polizisten gebissen – Anzeige gegen 46-Jährige

Teilen

Eine 46-Jährige muss sich nach ihrer Festnahme in Kelsterbach, am Montagabend (23.12.24), in einem Verfahren wegen des Verdachts des Widerstands und des tätlichen Angriffs strafrechtlich verantworten. Eine Streife der Polizeistation hatte den Lebensgefährten der Frau gegen 23.30 Uhr in Gewahrsam genommen. Dagegen wehrte sich die Kelsterbacherin und ging auf die eingesetzten Beamten los. Beim Versuch, sie zu überwältigen und festzunehmen, wehrte sie sich massiv und biss beide Polizisten in den Arm. Ein Alkoholtest ergab bei der 46-Jährigen einen Wert von 1,72 Promille. Sie kam zur Ausnüchterung über Nacht in eine Gewahrsamszelle und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.