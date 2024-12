60-Jähriger durch zwei Männer verletzt – Polizei sucht Zeugen

Teilen

Aus bislang ungeklärten Gründen schlugen in Darmstadt am Samstagabend (14.12.24) gegen 23.15 Uhr zwei Männer einen 60-Jährigen. In der Karlstraße ging der Mann nach den Schlägen zu Boden, woraufhin ihn die Angreifer mit einer Flasche auf den Kopf schlugen. Nach der Tat flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die beiden Täter werden auf 1,60 bis 1,70 Meter groß geschätzt. Einer sei schlank, der andere dick gewesen. Laut Zeugenaussagen hätten beide eine dunkle Hautfarbe gehabt, sowie kurze schwarze Haare. Beide waren mit einer schwarzen Winterjacke bekleidet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Kommissariat 43 unter der Telefonnummer 06151/969-41110 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen