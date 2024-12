Einbrecher nehmen Weihnachtsmarkt ins Visier

Teilen

Kriminelle hatten es am Wochenende auf mehrere Stände des Weihnachtmarkts auf dem Darmstädter Friedensplatz abgesehen. In der Nacht von Freitag (13.12.) auf Samstag (14.12.24) öffneten sie gewaltsam die Außentür eines Verkaufsstands und entwendeten danach zum Teil unhandliche Dinge, wie eine Rührmaschine. Aber auch vor einer Geldkassette, Werkzeugen und Kleidung machten sie zwischen 22.30 und 10:30 Uhr nicht Halt. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

In der Nacht von Samstag (14.12.) auf Sonntag (15.12.24) probierten bislang unbekannte Täter einen Kühlwagen aufzuhebeln. Als dies misslang, wendeten sie sich zwischen 23.00 und 10.00 Uhr einem weiteren Wagen zu. Diesen öffneten sie gewaltsam und durchwühlten ihn, wonach sie unerkannt flüchteten.

Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-41110 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen