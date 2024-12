Farbschmierereien an Denkmal – Polizei sucht Zeugen

Teilen

Bislang unbekannte Täter beschmierten das Leibgardistendenkmal am Friedensplatz in Darmstadt. Bemerkt wurde die rote und lila Farbe am Donnerstagmittag (05.12.24) gegen 12.00 Uhr. Die Kriminellen flüchteten nach ihrer Schmiererei unerkannt vom Tatort. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die verdächtige Personen bemerkt haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen