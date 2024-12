Bensheim: 53-Jähriger an Wohnungstür attackiert, gefesselt und bestohlen

Teilen

Ein 53 Jahre alter Mann wurde am Mittwochabend (04.12.24) in Bensheim, gegen 20.00 Uhr, an seiner Haustür vor einem Wohnhaus in der Felsbergstraße in Hochstädten von zwei dunkel gekleideten Unbekannten abgefangen und anschließend genötigt mit den Kriminellen in seine Wohnung zu gehen. Der 53-Jährige wurde dort geschlagen und gefesselt. Die Kriminellen erbeuteten in der Folge Bargeld. Der Mann zog sich bei dem Angriff Verletzungen zu und musste medizinisch versorgt werden. Vermutlich mit einem Fahrzeug flüchteten die Täter anschließend mit der Beute vom Tatort.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Personen, die sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06252/7060.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen