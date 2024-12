Michelstadt: Nach Auseinandersetzung im Rahmen eines Kreisliga-Fußballspiels – Polizei sucht Videos und Fotos

Teilen

Am Sonntagnachmittag (01.12.24) kam es im Heinrich- Ritzel-Stadion im Rahmen eines Fußballspiels zwischen dem VfL Michelstadt und Türkiyemspor Breuberg zu gewaltsamen Auseinandersetzungen, an der neben Spielern beider Mannschaften auch einzelne Zuschauer beteiligt gewesen sein sollen. Bei der Auseinandersetzung wurden mehrere Personen verletzt (→ wir haben berichtet).

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des schweren Landfriedensbruchs und steht vor aufwendigen Ermittlungen. Noch ist unklar, was genau der Auslöser der Auseinandersetzung gewesen ist und wie sich die Vorfälle exakt abgespielt haben. Jetzt wenden sich die Ermittler an die Öffentlichkeit und suchen Videoaufnahmen, Fotos und Zeugen. Die Ermittler fragen in diesem Zusammenhang:

Haben Sie Videos oder Fotos vom Tatgeschehen, den Beteiligten oder auch deren Autos gemacht? Können Sie Hinweise auf die Identität der Beteiligten geben? Ihre Fotos und Videos können Sie den Ermittlern auf dem Hinweisportal der Polizei Südhessen zur Verfügung stellen:

https://he.hinweisportal.de/heinrich-ritzel-stadion

Folgen Sie einfach den genau beschriebenen Schritten zum erfolgreichen Upload Ihrer Dateien.

Weiterhin werden auch Personen gesucht, die den Sachverhalt beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Hergang geben können. Sie werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Erbach unter der Telefonnummer 06062/953-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen