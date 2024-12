Inbetriebnahme der ST15: HEAG mobilo führt Messungen an repräsentativen Orten durch – Dialog mit betroffenen Anwohnenden

Teilen

Die neuen Straßenbahnen der Baureihe ST15 befinden sich weiterhin im Zulassungsprozess. Im Rahmen dessen werden die Bahnen derzeit für das Straßenbahnnetz der HEAG mobilo feinjustiert. In den vergangenen Monaten hat das Verkehrsunternehmen Hinweise von Anwohnerinnen und Anwohnern aus dem Stadtgebiet und dem Landkreis Darmstadt-Dieburg erhalten, dass durch die neuen Straßenbahnen Vibrationen in Häusern entstehen. Um diese Eindrücke besser einschätzen zu können, lässt das Verkehrsunternehmen derzeit von einem unabhängigen Gutachterbüro Messungen an zehn verschiedenen, repräsentativen Stellen in Stadt und Landkreis durchführen.

Vibrationen können viele Gründe haben

„Anders als beim Luftschall, also das, was wir als Lärm wahrnehmen, spielen beim Körperschall viele verschiedene Faktoren eine Rolle“, erläutert HEAG mobilo-Geschäftsführer Johannes Gregor und führt aus: „In Abstimmung mit der Technischen Aufsichtsbehörde beim Regierungspräsidium Darmstadt wurden deshalb Messungen beauftragt, die die verschiedenen Randbedingungen unseres Straßenbahnbetriebs abbilden. Wir sind den Menschen, die ihre Wohnung für Messungen zur Verfügung stellen, sehr dankbar.“ Nach Abschluss der Messungen wird die HEAG mobilo im kommenden Jahr Informationen zur Auswertung der Ergebnisse veröffentlichen und über mögliche Maßnahmen informieren.

Im Dialog bleiben

„Wir nehmen die Beschwerden sehr ernst“, versichert HEAG mobilo-Geschäftsführer Arne Rath. Um den Anwohnenden, die mit Hinweisen auf das Unternehmen zukamen, den aktuellen Stand der Inbetriebnahme zu erläutern und Einblicke in die technischen Zusammenhänge zu geben, lud das Verkehrsunternehmen vergangene Woche auf den Betriebshof Böllenfalltor ein. „Ich freue mich, dass so viele Menschen unserer Einladung gefolgt sind und wir persönlich ins Gespräch kommen konnten. Es ist uns wichtig, den Menschen zuzuhören – und im Dialog zu bleiben“, so Rath weiter.

Auch weiterhin können sich Anwohnende, aber auch Fahrgäste, mit Lob, Hinweisen oder Beschwerden zum neuen Fahrzeugmodell ST15 an die zentrale E-Mail-Adresse st15@heagmobilo.de wenden.

Über TINA

Die modernen Bahnen mit Namen TINA (Total Integrierter Niederflurantrieb) sollen in Zukunft die über 30 Jahre alten Hochflur-Straßenbahnen der Reihe ST12 ersetzen. Derzeit sind bereits 16 Fahrzeuge im Einsatz.

Quelle & Bild: HEAG mobilo GmbH