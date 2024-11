Rüsselsheim: Kokain und Amphetamin beschlagnahmt – 24-Jähriger in Haft

Teilen

Unter anderem rund 600 Gramm Kokain, fast zwei Kilogramm amphetamin- bzw. methamphetaminhaltige Tabletten, rund 460 Gramm Amphetamin, über 250 Gramm eines verschreibungspflichtigen Schmerzmittels, Bargeld, zwei Messer und eine Axt sowie Utensilien, die auf einen Handel mit Betäubungsmitteln hinweisen, beschlagnahmten Fahnder des Rüsselsheimer Rauschgiftkommissariats K 34 am Mittwoch (27.11.24) bei einer Wohnungsdurchsuchung in Rüsselsheim. Der 24 Jahre alte Tatverdächtige geriet zuvor im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts des Handels mit Drogen in den Fokus der Beamtinnen und Beamten. Bei der Durchsuchung wurden die Rauschgiftfahnder von weiteren Kripokräften und einem Diensthund unterstützt.

Der 24-Jährige wurde anschließend auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Haftrichter vorgeführt, der gegen ihn die Untersuchungshaft anordnete. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Quelle & Bild: Polizeipräsidium Südhessen