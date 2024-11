Rüsselsheim: Mann löst Polizeieinsatz aus

Teilen

Am späten Samstagabend (23.11.24), gegen 23.30 Uhr, wurde die Polizei darüber informiert, dass sich ein Mann im Hessenring in Rüsselsheim offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand und eine akute Eigengefährdung bestand. Sofort begab sich eine Streife zum Geschehensort. Weil der 43-Jährige ein Messer in der Hand hielt und trotz polizeilicher Aufforderung das Messer abzulegen, mit erhobener Klinge auf die eingesetzten Beamten zuging, setzten diese ein Distanzelektroimpulsgerät gegen ihn ein. Der Mann wurde anschließend aufgrund seines Gesundheitszustandes in eine Fachklinik eingeliefert.

Die Polizei ermittelt nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen