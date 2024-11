„KiKA Award“ 2024 (KiKA/ARD/ZDF): Emma (10) aus Darmstadt-Wixhausen sitzt in der diesjährigen Kinderjury

Teilen

Mit einer großen Live-Show feiert KiKA zusammen mit ARD und ZDF am 15. November 2024, um 19:30 Uhr bei KiKA und auf kika.de zum 4. Mal den „KiKA-Award“. Ausgezeichnet werden Stars und Idole aus der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen sowie ein Engagement-Projekt, das sich für ein besseres Zusammenleben einsetzt. Mehrere KiKA-Formate übernehmen jeweils Projekt-Patenschaften in den sechs Preiskategorien. Die Moderatorinnen und Moderatoren der Patenformate sind am Abend des „KiKA Award“ im November selbst Teil der Show.

Die „KiKA Award“-Jury, bestehend aus 30 Kindern und Jugendlichen im Alter von acht bis 14 Jahren, hat entschieden: Aus über 1.500 Vorschlägen und den Engagement-Bewerbungen haben sie die Nominierten für das Publikums-Voting, das am 1. November 2024 auf voting.kika.de startete, bestimmt. Das Voting endet in der Live-Show am 15. November 2024.

Mit dabei in der Kinderjury des diesjährigen KiKA-Awards: Emma (10) aus Darmstadt-Wixhausen!

Wäre der KiKA Award für eine Ankündigung/eine Story interessant? Bei Interesse an einer Berichterstattung melden Sie sich gerne. Wir freuen uns auf Feedback, vielen Dank!

Wer für den „KiKA Award“ nominiert wurde, entschied das KiKA-Publikum selbst: Über kika.de konnten im ersten Schritt eigene Vorschläge aus dem deutschsprachigen Raum für folgende Kategorien eingereicht werden:

„Sport“ – Patenschaft mit „Tigerenten Club“ (SWR) und Moderator Johannes Zenglein

– Patenschaft mit „Tigerenten Club“ (SWR) und Moderator Johannes Zenglein „Film“ – Patenschaft mit „Team Timster“ (KiKA/NDR/rbb) und Moderatorin Soraya Jamal

– Patenschaft mit „Team Timster“ (KiKA/NDR/rbb) und Moderatorin Soraya Jamal „Musik“ – Patenschaft mit „Dein Song“ (ZDF) und Moderator Luca Hänni

– Patenschaft mit „Dein Song“ (ZDF) und Moderator Luca Hänni „Content Creator“ – Patenschaft mit „KiKA LIVE“ (KiKA) und Moderator Ben Blümel

– Patenschaft mit „KiKA LIVE“ (KiKA) und Moderator Ben Blümel „KiKA-Lieblingsmensch“ – Presenterin ist Schauspielerin Mylee Sattler-Johnson (bekannt aus der KiKA-Sketch-Comedy „Moooment!“)

Für die Kategorie „Engagement“ – Patenschaft mit „logo!“ (ZDF) und Moderatorin Linda Fuhrich – konnten sich Mädchen und Jungen im Alter bis 18 Jahren mit ihren eigenen Projekten bewerben.

Bild: ZDF

Quelle: FOOLPROOFED GmbH