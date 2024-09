Fußgängerin in Darmstadt von Straßenbahn erfasst

Teilen

Am Freitagabend (27.09.24) kam es in Darmstadt, um 21:55 Uhr, in der Rheinstraße im Bereich der Haltestelle „Berliner Allee“ zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einer Fußgängerin.

Die 31-jährige Frau aus Bremen, sowie ihr Begleiter übersahen offenbar die aus Griesheim heranfahrende Straßenbahn, sodass die Frau von der Bahn erfasst und unter dem Führerstand mehrere Meter mitgeschleift wurde. Glücklicherweise geriet sie hierbei aber nicht unter die Räder, sodass sie zwar schwer, aber Stand jetzt nicht lebensgefährlich verletzt wurde. Der 30-jährige Begleiter aus Darmstadt wurde von der Bahn lediglich gestreift und stand danach ebenso wie der 51- jährige Fahrer der Straßenbahn unter Schock. Beide Männer wurden an der Unfallstelle ebenfalls medizinisch betreut. Der Vorfall wurde durch mehrere Zeugen an Haltestelle beobachtet.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen, sowie der Unfallaufnahme war die Strecke für etwa zwei Stunden gesperrt. Wie es ganz genau zu dem Verkehrsunfall kommen konnte ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

