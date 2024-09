Teilen

Wasser ist (Insekten-)Leben. Ist das am und im Darmbach auch so? Wir machen uns gemeinsam auf die Suche nach den Lebewesen und sind gespannt, was wir dort alles unter die Lupe nehmen können.

Die Exkursion für die ganze Familie von BUND und Darmbach e.V. mit Umweltpädagogin Eva Herzog-Reichwein findet statt am Samstag, 28. September 2024, um 14:30 Uhr, Treffpunkt ist am Eingang zum Vivarium, Schnampelweg 5.