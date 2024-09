Pfungstadt: 30-jähriger Mann löst größeren Polizeieinsatz aus

Teilen

Am Montagnachmittag (16.09.24), 16.50 Uhr, wurde in Pfungstadt zunächst der Rettungsdienst an eine Anschrift in der Seeheimer Straße gerufen, da ein Anwohner dort medizinische Hilfe benötigen würde.

Die vor Ort eintreffenden Rettungskräfte trafen einen 30-jährigen Mann in einer Wohnung an, welcher offensichtlich unter dem Einfluss berauschender Mittel gestanden und Zugriff auf verschiedene Messer in seinem Nahbereich hatte. Bedroht hatte der 30- jährige allerdings niemanden, dennoch zogen sich die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes verständlicherweise aus der Wohnung zurück und verständigten die Polizei.

Bei Eintreffen der ersten Streife drohte der 30- jährige an, sich selbst verletzen zu wollen und verweigerte im Anschluss jegliche Kontaktaufnahme. Weiterhin wurde die Eingangstüre durch den 30-jährigen mit Gegenständen blockiert. Nach Anforderung von Spezialeinheiten der Polizei konnte der 30- jährige Darmstädter um 20.10 Uhr festgenommen und im Anschluss einer Fachklinik überstellt werden. Der Bereich um den Einsatzort war während der Einsatzmaßnahmen gesperrt.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen