Groß-Umstadt: Kopfstoß gegen Polizeibeamten 34-Jähriger in Gewahrsam genommen

In der Nacht zum Samstag (14.09.24) kam es gegen 2 Uhr in der Oberen Marktstraße in Groß-Umstadt zu einem tätlichen Angriff auf einen Polizeibeamten. Im Zuge von Streitigkeiten sollte einem 34-jährigen Mann ein Platzverweis erteilt werden. Als der Tatverdächtige zunehmend aggressiv wurde, mussten die Einsatzkräfte den Mann fixieren. Während der Fixierung verpasste der Mann einem der Polizisten einen Kopfstoß, wodurch der Beamte verletzt wurde. Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest und brachte ihn zur Polizeistation Dieburg. Dort wurde ihm nach Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen. Der 34-Jährigen muss sich nun in einem Strafverfahren veranworten.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen