24-Jähriger fährt rücksichtslos durch Darmstadt und verursacht schweren Zusammenstoß

Teilen

Am Montag (02.09.24) kam es um 11:57 Uhr in Darmstadt im Bereich der Frankfurter Landstraße, auf Höhe der Fuchsstraße, zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen.

Gegen 12 Uhr alarmierten Zeugen telefonisch über Notruf die Polizei und meldeten einen Autofahrer, der mit einem BMW mit hoher Geschwindigkeit die Frankfurter Landstraße in Darmstadt befuhr. Laut Zeugenhinweisen soll er dabei auch von der Fahrbahn abgekommen sowie über rote Ampeln gefahren sein. Glücklicherweise konnten Passanten schnell reagieren und sich in Sicherheit bringen.

Auf Höhe der Fuchsstraße kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einem Skoda. Dabei wurde ein 29 Jahre alter Fahrer schwer verletzt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde dieser in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Unfallverursacher, ein 24-jähriger Mann, kam nach der Kollision mit seinem Fahrzeug vor einem leerstehenden Geschäft zum Stehen. Dort konnte er durch die alarmierte Polizei festgenommen werden. Er wurde aufgrund seiner Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. Um Festzustellen, ob der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Derzeit befindet er sich in Polizeigewahrsam.

Da ein vorsätzliches Handeln derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, hat das Hessische Landeskriminalamt die weiteren Ermittlungen übernommen, welche derzeit in alle Richtungen geführt werden.

Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, insbesondere zum vorherigen Fahrtweg der Fahrzeuge.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 0800 1108801 oder bei jeder Polizeidienststelle entgegengenommen. Zudem ist das → Hinweisportal der hessischen Polizei unter zu erreichen.

Quelle: Hessisches Landeskriminalamt