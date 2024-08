Babenhausen-Sickenhofen: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer

Teilen

Am Samstag (31.08.24) kam es gegen 09:00 Uhr auf der B 26 in Höhe von Sickenhofen zu einem Unfall zwischen einem 69-jährigen Radfahrer aus Babenhausen und einem 37-jährigen Autofahrer aus Klein-Zimmern.

Nach ersten Ermittlungen vor Ort übersah der Pkw-Fahrer den vor ihm am rechten Fahrbahnrand fahrenden Radfahrer und erfasste ihn mit seinem Fahrzeug. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Radfahrer gegen die Windschutzscheibe, flog über das Fahrzeug und kam im rechten Straßengraben zum Liegen. Er wurde hierbei schwerstverletzt und nach der Erstversorgung an der Unfallstelle mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert, Lebensgefahr besteht nicht.

Der Unfallverursacher wurde nicht verletzt, da er aber deutlich unter Alkoholeinfluss stand muss er sich in einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Sein Führerschein wurde einbehalten.

An dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro, das Fahrrad wurde total beschädigt. Die B 26 musste für drei Stunden voll gesperrt werden. Insgesamt waren bei der Unfallaufnahme ein Rettungshubschrauber, ein Notarzt, zwei Krankenwagen, ein Polizeihubschrauber, drei Funkstreifen, die freiwillige Feuerwehr aus Babenhausen und ein Sachverständiger im Einsatz.