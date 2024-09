Lilien: Verdiente Niederlage in Elversberg – SV 98 und Lieberknecht beenden Zusammenarbeit

Teilen

Ein Auswärtsauftritt zum Vergessen: Mit 0:4 (0:2) unterliegen die Lilien am Samstag (31.08.24) bei der SV Elversberg. Die Südhessen, die bereits früh ins Hintertreffen gerieten und auch in der Folge nie wirklich zu ihrem Spiel fanden, gehen mit einem Punkt und viel Arbeit in die Länderspielpause.

Torsten Lieberknecht ist nicht mehr Cheftrainer des SV Darmstadt 98. Nach interner Analyse und mehreren intensiven Gesprächen aller Beteiligten hat der 51-Jährige darum gebeten, die Zusammenarbeit zum Wohle des Vereins zu beenden. Der SV 98 ist seiner Bitte nachgekommen. → Zum ausführlichen Spielbericht…