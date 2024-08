Ginsheim-Gustavsburg: Sattelzug kippt in Autobahnabfahrt um – 58-Jähriger schwer verletzt – Rettungshubschrauber im Einsatz

Teilen

Ein 58 Jahre alter Sattelzugfahrer verlor, als er am Donnerstagmittag (29.08.24), gegen 12.00 Uhr, auf der A 60 von Mainz kommend an der Anschlussstelle Ginsheim abfahren wollte, aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Lastwagen und kippte im Kurvenbereich der Abfahrt um. Der 58-Jährige wurde im Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Seine Verletzungen sind nach aktuellem Stand nicht lebensbedrohlich. Ein zunächst an der Unfallstelle gelandeter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz.

Derzeit sind die A 671 in Richtung Wiesbaden von der A 60 aus Mainz kommend, die Abfahrt Ginsheim-Gustavsburg von Mainz kommend und die Auffahrt auf die A 60 in Richtung Rüsselsheim gesperrt. Es kommt im dortigen Bereich zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Bergung des umgekippten Sattelzugs wird noch geraume Zeit in Anspruch nehmen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen