Gleisarbeiten am Schloss erfolgreich abgeschlossen

Rechtzeitig zum Ende der Sommerferien schließt die HEAG mobilo die Bauarbeiten im Bereich der Haltestelle „Schloss“ in Darmstadt ab. Innerhalb von sechs Wochen erneuerte das Verkehrsunternehmen Gleisbögen, Anlagenteile und Fahrwegbelag, die nach knapp 20 Jahren stark beansprucht waren. An dieser Stelle wirkt sich besonders der Busverkehr auf Straßenbahninfrastruktur und Bodenbelag aus: Täglich passieren etwa 700 Busse allein in eine Richtung die Stelle. Der gesamte Gleisbereich wurde deshalb mit einer speziellen Deckschicht asphaltiert, die für noch mehr Stabilität sorgen und Spurrillen und Schäden vorbeugen soll. Der neue Asphalt wirkt zusätzlich wärmeisolierend, verhindert, dass untere Schichten sich zu schnell erhitzen und weicher werden – und ist nach dem Einbau sofort belastbar.

Kooperationsprojekt „Darmstädter Oberbausystem“

Welche Materialien für verschiedene Belastungszustände als Oberbau für diese durch Busse hoch belastete Straßenbahninfrastruktur geeignet sind, wird künftig wissenschaftlich von der Technischen Universität Darmstadt untersucht. Gemeinsam mit dem Institut für Verkehrswegebau prüft die HEAG mobilo, welche Unterschiede in Herstellung, Instandhaltung und Erneuerungen es bei unterschiedlichen Oberbausystemen gibt.

Grundlage für Gestaltung am Ernst-Ludwig-Platz

Neben der Langlebigkeit der Asphaltschicht ist im Zuge der Sanierung wichtig, dass auch die Gestaltung zum Gesamtstadtbild an dieser Stelle passt. Mit den abgeschlossenen Arbeiten wurde die Grundlage für eine Neugestaltung des zentralen Darmstädter Platzes geschaffen. Alle Arbeiten fanden in enger Abstimmung mit der Wissenschaftsstadt Darmstadt statt, die mit einer Vorabmaßnahme neue Bordsteine, Rinnen u nd Sinkkästen am Ernst-Ludwig-Platz setzte.

Die Baumaßnahme wird anteilmäßig durch den Bund und das Land Hessen gefördert. Bis 2030 erhält die HEAG mobilo knapp 11 Millionen Euro für 13 Infrastrukturgrunderneuerungen im Straßenbahnnetz.

Ab Montag (26.08.24) leicht angepasste Fahrpläne

Nach den sechswöchigen Umleitungen im innerstädtischen Bereich kehrt der Darmstädter ÖPNV in den regulären Betrieb zurück. Geschäftsführer der HEAG mobilo, Arne Rath, sagt: „Unser Ziel war es, dass sich unsere Fahrgäste während der Ferienzeit möglichst wenig umstellen müssen. Deshalb haben wir uns für Straßenbahnen und gegen einen Ersatzverkehr mit Bussen entschieden. Unsere Straßenbahnlinien rangierten dafür im Bereich der Haltestelle. Für unser Fahrpersonal bedeuteten die Rangierfahrten eine Herausforderung – umso mehr freuen wir uns darüber, dass wir unser Ziel gemeinsam erreicht haben.“

Mit Schuljahresbeginn am Montag (26.08.24) gelten bei Bus und Bahn leicht angepasste Fahrpläne. Diese stehen unter heagmobilo.de/fahrplaene zum Download bereit. Fahrplanauskünfte bietet auch die kostenlose App der HEAG mobilo für iOS und Android.

Quelle & Bild: HEAG mobilo GmbH