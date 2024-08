Zehn elektrische Gelenkbusse von Mercedes-Benz erweitern HEAG mobilo-Fuhrpark

Teilen

Mit der Übergabe von zehn Elektrobussen des Herstellers Mercedes-Benz steigt der Elektrobusanteil im Fuhrpark der HEAG mobilo auf rund 65 Prozent. Mit insgesamt 49 elektrisch angetriebenen Bussen wird die HEAG mobilo 2024 über 1 Million Liter Dieselkraftstoff und ca. 2.850 Tonnen CO2 einsparen. Die Fahrzeuge wurden am 31. Juli 2024 gemeinsam mit einem symbolischen Schlüssel durch Rüdiger Kappel, Leiter Vertrieb ÖPNV Deutschland, und André Herrmann, Vertrieb ÖPNV Hessen von Daimler Buses, an die HEAG mobilo-Geschäftsführer Johannes Gregor und Arne Rath übergeben.

„Die Wissenschaftsstadt Darmstadt ist hinsichtlich der Luftqualität eine der am stärksten belasteten Regionen in Hessen. Mit unserer schrittweisen Aufstockung an E-Bussen leisten wir nicht nur einen Beitrag zu CO2- und Lärmreduktion, wir sind dank der Einsparung an Dieselkraftstoff auch wirtschaftlicher unterwegs: Die Energiekostenersparnis beträgt etwa ein Viertel gegenüber Dieselbussen“, sagt HEAG mobilo-Geschäftsführer Johannes Gregor.

Neue Batteriegeneration ermöglicht längere Umlaufzeiten

Die neuen eCitaro sind mit einer innovativen Batterietechnologie ausgestattet, die 50 Prozent mehr Energiedichte besitzen. „Im Vergleich zu Vorgängerversionen bedeutet dies rund 300 kWh mehr Kapazität an Bord. Damit sind höhere Reichweiten ohne Zwischenladen möglich“, so Rüdiger Kappel, Leiter Vertrieb ÖPNV Deutschland von Daimler Buses.

Hohe Sicherheit für Verkehrsteilnehmer und Fahrpersonal

Zusätzlich zu einem leistungsstarken Elektroantrieb legt die HEAG mobilo besonderen Wert auf Sicherheit: Neben einer Rückfahrkamera, großen Schutzscheiben und einem aktiven Bremsassistenten haben alle E-Busse einen Abbiegeassistent an Bord – dieser unterstützt das Fahrpersonal bei kritischen Abbiegesituationen.

Die Erweiterung der E-Busflotte und der Ausbau der Ladeinfrastruktur werden im Rahmen der „Richtlinie zur Förderung von Bussen mit alternativen Antrieben im Personenverkehr“ mit insgesamt 7,9 Millionen Euro durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) gefördert. Fördermittel dieser Maßnahme werden auch im Rahmen des Deutschen Aufbau- und Resilienzplans (DARP) über die europäischen Aufbau- und Resilienzfazilitäten (ARF) im Programm NextGenerationEU bereitgestellt. Die Förderrichtlinie wird von der NOW GmbH koordiniert und durch den Projektträger Jülich (PtJ) umgesetzt.

Bild: Michael Bäter

Quelle: HEAG mobilo GmbH