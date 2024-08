Griesheim: Zeugen nach Unfall mit schwerverletztem Radfahrer gesucht

Teilen

Am Donnerstagnachmittag (15.08.2024) kam es gegen 14:45 Uhr an der Kreuzung Am Herrnbühl/Pferchweg in 64347 Griesheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lastwagen und einem Fahrrad. Der 75-jährige Rennradfahrer erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde nach erster medizinischer Versorgung am Unfallort mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Die Unfallursache ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Polizeistation Griesheim (Tel.: 06155 83850) zu wenden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen