Linie NE: Haltestellen in Traisa entfallen wegen Kerbumzug

Wegen des Kerbumzugs in Traisa kommt es am Sonntag (18.08.24) zur Vollsperrung der Ortsdurchfahrt. Von 14 bis 16 Uhr entfallen deshalb auf der Linie NE die folgenden Haltestellen in beide Fahrtrichtungen:

„Waldstraße“

„Waldeck“

„Tannenstraße“

„Datterichplatz/Schwimmbad“

„Röderstraße“

Die Busse der Linie NE fahren in der Zeit in beide Fahrtrichtungen über die Bundesstraße B449 und halten ersatzweise an den Haltestellen „Trautheim“ und „Traisa“. Dies sind die regulären Haltestellen der Linie O.