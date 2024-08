Wenn das Auto zum Backofen wird – ADAC gibt kühlende Tipps

Teilen

Der Sommer kommt im August nochmal richtig in Fahrt. Für die kommenden Tage sind weiterhin hohe Temperaturen vorhergesagt. Im Auto kann es dann richtig heiß werden – mit negativen Folgen für alle Insassen. Durch die Hitze sinkt die Konzentrationsfähigkeit, es drohen gesundheitliche Probleme und das Unfallrisiko steigt.

Damit Autofahrer möglichst gut und sicher durch den Sommer kommen, können folgende Tipps helfen:

Vor der Fahrt gut durchlüften: Alle Türen und, wenn vorhanden, Schiebedach öffnen, damit das von der Sonne aufgeheizte Fahrzeug auskühlen kann.

Vorsicht beim Einsteigen: Lenkrad, Schaltknauf sowie Sitze können sehr heiß sein. Das Abdecken mit einem weißen Leinentuch kann verhindern, dass sich einzelne Elemente zu sehr aufheizen.

Klimaanlage nutzen: Die Klimaanlage hilft, die Temperatur im Auto zu regulieren. Der Unterschied zwischen Innen- und Außentemperatur sollte nicht zu hoch sein. Die Idealtemperatur liegt bei 22 – 25 Grad. Wird zu stark heruntergekühlt, kann dies zu Kreislaufproblemen und Erkrankung der Atemwege führen. Der kühlende Luftstrom sollte gleich mäßig im Auto verteilt werden und nicht direkt auf den Körper gerichtet sein, das fördert Muskelverspannungen und Erkältungen!

Schattig parken: Autofahrer sollten wenn möglich unter Bäumen parken. Sonnenschutz hinter der Windschutzscheibe oder auch ein Thermo-Scheibenschutz außen auf der Scheibe hilft die Hitze im Auto zu reduzieren.

Viel trinken: Genügend Flüssigkeit in Form von Wasser, Saftschorle oder Tee sollte bei diesen Temperaturen immer im Auto vorhanden sein. Pro Tag werden bis zu drei Liter empfohlen.

Mittaghitze meiden: Längere Autofahrten sollten in den Morgen- oder Abendstunden angetreten werden. Zwischen 12 und 15 Uhr ist eine erholsame Pause im Schatten sinnvoll.

Lebensgefahr bei Hitze im Auto

Bei direkter Sonneneinstrahlung wird es im Auto schnell sehr heiß. Schon nach zehn Minuten in der Sonne übersteigen die Innenraumtemperaturen die Körpertemperatur eines Menschen oder Tieres, nach 30 Minuten werden über 45 Grad Celsius erreicht – und das nur bei einer Außentemperatur knapp über 28 Grad Celsius. Selbst leicht geöffnete Fenster bringen in der Sommerhitze keine Abkühlung mehr. Wolfgang Herda, Verkehrsexperte des ADAC Hessen-Thüringen betont: „Hitze im Auto ist lebensgefährlich! Lassen Sie nie Kinder, Tiere und andere Mitfahrer – insbesondere ältere Menschen – im Auto zurück.“

Wer bei Sommerhitze unbeaufsichtigte Kinder oder Tiere in einem abgestellten Auto vorfindet, sollte sich vergewissern, dass es ihnen gut geht. Mit Klopfen an die Scheibe kann festgestellt werden, ob aus dem Innenraum noch eine Reaktion erfolgt. In manchen Autos gibt es eine Temperaturanzeige, die anzeigt, ob die Temperaturen noch im normalen Bereich sind. Ist das jedoch nicht der Fall, wirkt das Kind im Auto apathisch oder hechelt der Hund stark, sollte die Polizei unter 110 oder die Feuerwehr unter 112 gerufen werden. Während man auf die Einsatzkräfte wartet, unbedingt die Autoinsassen beobachten und im Auge behalten, ob sich die Lage verschlechtert. Nur im äußersten Notfall darf sich Zugang zum Auto verschafft werden.

Quelle: ADAC Hessen-Thüringen e.V.