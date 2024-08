Trebur: Auf Fähre rangiert – Seniorin fährt in den Rhein

Teilen

Beim Rangieren auf der Rheinfähre Kornsand fuhr eine 80 Jahre alte Frau am Mittwochvormittag (07.08.24), gegen 11.00 Uhr, aus bislang unbekannter Ursache in den Rhein. Die Frau konnte sich anschließend selber aus dem Auto befreien und wurde von Passanten an Land gezogen. Das Fahrzeug trieb zunächst stromabwärts und landete schließlich am Ufer. Die Seniorin wurde am Unfallort vorsorglich medizinisch untersucht, hat sich bei dem Geschehen aber offenbar nicht verletzt. Ihr Wagen musste mit einem Kran aus dem Wasser geborgen werden.

Weil aus dem Auto Öl austrat, wurde eine Ölsperre ausgelegt. Neben der Polizei aus Groß-Gerau waren auch Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizei, ein Polizeihubschrauber sowie Feuerwehr, Rettungsdienst und Kräfte der DLRG im Einsatz.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen