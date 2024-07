Kaufhaus der Gelegenheiten bietet Bastelprogramm für Kinder in den Sommerferien an

Teilen

Die Ferien zum Selbermachen nutzen: Am 18. Juli 2024 startet das Bastelprogramm für Kinder im Kaufhaus der Gelegenheiten (KAGEL) des EAD. In den hessischen Sommerferien wird im Darmstädter Gebrauchtwarenkaufhaus KAGEL dann wieder an zwei Tagen pro Woche gebastelt. Das Programm eignet sich für Kinder von vier bis zehn Jahren.

„Altes neu entdecken: Wir freuen uns über die Bereitschaft der Darmstädter, Ausrangiertes weiter zu geben, zu verändern oder zu reparieren und somit ihren Beitrag zum Ressourcenschutz leisten. In den Sommerferien können auch wieder Familien mit Kindern im KAGEL aktiv sein“, freut sich Stadtkämmerer André Schellenberg.

Jeden Donnerstag und Freitag wird zwischen 10 und 18 Uhr gebastelt, geklebt und umgestaltet:

Donnerstag, 18.07. und Freitag, 19.07.: Basteln mit Korken – Bilderrahmen und vieles mehr

Donnerstag, 25.07. und Freitag, 26.07.: Porzellan und Keramik kreativ gestalten

Donnerstag, 01.08. und Freitag, 02.08.: Teelichter – Immer ein süßes Geschenk

Donnerstag, 08.08. und Freitag, 09.08.: Blumentöpfen mit Serviettentechnik ein neues Gesicht geben

Donnerstag, 22.08. und Freitag, 23.08.: Altes neu entdecken – Spielzeug umgestalten

Die Teilnahme ist kostenlos; Material wird gestellt. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig, jedoch wird um Aufsicht durch Erziehungsberechtigte oder eine volljährige Begleitperson gebeten. Weitere Informationen gibt es auf https://ka-gel.de.