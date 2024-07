Umfangreiche Bauarbeiten im Citytunnel während der Sommerferien 2024

Teilen

Von Montag, 15. Juli bis Samstag, 20. Juli 2024, ist der Darmstädter Citytunnel jeweils von 19.30 bis 5.30 Uhr gesperrt, die Durchfahrt Hügelstraße wird in den ersten beiden Nächten für den allgemeinen Verkehr gesperrt sein. In dieser Zeit werden an der Tunneldecke Brandmeldekabel verlegt. Für den Fall eines möglichen Einsatzes der Feuerwehr bzw. Rettungskräfte ist sichergestellt, dass diese die Durchfahrt Hügelstraße nutzen können. Das Parkhaus Wilhelmin kann am 15. und 16. Juli in der Zeit von 19.30 bis 5.30 Uhr wegen der gesperrten Hügelstraße nicht angefahren werden, lediglich die Ausfahrt ist trotz Sperrung möglich. Die Ein- und Ausfahrt zu den Parkhäusern Q-Park und Apcoa ist über die Rheinstraße möglich.

22. Juli bis 2. August 2024

Von Montag, 22. Juli bis Freitag, 2. August werden die Elektroverteilungen in den Rampenbereichen erneuert. Dies ist notwendig für die ausfallsichere Stromversorgung der neuen automatischen Absperrschranken an den Zufahrten zum Tunnel. In der Zufahrt Wilhelminenstraße ist mit keiner Behinderung zu rechnen. In der Zufahrt Rheinstraße wird eine Spur im Rampenbereich gesperrt. Das Parkhaus und der Tunnel sind aber weiterhin von dort befahrbar. Für den Umbau in der Hügelstraße wird die Ausfahrt Richtung Staatstheater (Westen) gesperrt, der Verkehr wird dann über das Ostportal (Richtung Nieder-Ramstädter Straße) umgeleitet.

12. August bis 14. August 2024

Von Montag, 12. August bis Mittwoch, 14. August, werden jeweils in der Zeit von 9 bis 15 Uhr am Bauwerk materialtechnologische Untersuchungen (Probeentnahme von geschädigten Betonteilen) durchgeführt. Wegen Arbeiten im Verkehrsbereich wird am Mittwoch, 14. August in der Tunnelausfahrt Hügelstraße (Richtung Westen / Staatstheater) eine temporäre Sperrung der Ausfahrt von 13 bis 15 Uhr eingerichtet.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt