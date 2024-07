Viernheim: Mann löst Polizeieinsatz aus – 43-Jähriger nach Festnahme in Klinik

Teilen

Ein 43-Jähriger wurde nach seiner Festnahme am Montagnachmittag (01.07.24) in Viernheim zunächst in eine Klinik eingeliefert und muss sich jetzt unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung strafrechtlich verantworten.

Gegen 13.30 Uhr hatten Angehörige die Polizei alarmiert, weil sich der Mann in einer psychischen Ausnahmesituation befände. Sofort begaben sich mehrere Streifen zu einem Schrebergarten im Bereich „Am Lampertheimer Weg“. Der 43 Jahre alte Mann bedrohte die Beamten und äußerte, dass er über Sprengmittel verfüge. Er konnte gegen 16.15 Uhr, unter Zuhilfenahme eines Diensthundes, von der Polizei überwältigt werden. Der 43-Jährige zog sich hierbei eine Verletzung zu. Der Festgenommene wurde bereits mit zwei Haftbefehlen, unter anderem wegen Bedrohung, und zur Aufenthaltsermittlung von der Staatsanwaltschaft gesucht. Sprengmittel konnten auf dem Gartengrundstück bislang nicht aufgefunden werden. Die Ermittlungen dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen