Kanalarbeiten in der Frankfurter Straße zwischen Landwehr- und Kahlertstraße

Teilen

Ab Mittwoch, 3. Juli 2024, werden in der Frankfurter Straße zwischen Landwehr- und Kahlertstraße in Darmstadt Kanalarbeiten durchgeführt. Die Arbeiten werden rund vier Wochen in Anspruch nehmen. Während der Bauarbeiten wird der Radweg im oben genannten Abschnitt teilweise gesperrt. Eine entsprechende Umleitung für Radfahrer in der Fahrtrichtung Nord-Süd wird ausgeschildert. Fußgänger, der ÖPNV als auch der motorisierte Individualverkehr ist von den Kanalarbeiten nicht besonders betroffen. Zudem kommt es für die Anlieger im Bauabschnitt zu Beeinträchtigungen, da der Abwasserabfluss der Gebäude in die öffentliche Kanalisation zeitweise unterbrochen werden muss. Die betroffenen Anlieger werden hierüber entsprechend informiert.