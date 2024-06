Tatverdächtige festgenommen – Zeugen nach Raub gesucht

Teilen

Auf die Wertsachen eines Passanten hatten es drei Männer am Samstagnachmittag (15.06.24) in Darmstadt im Bereich „Im Harras“ abgesehen. Hierbei haben sie den Geschädigten nach ersten Ermittlungen auch mit einem Messer am Oberschenkel verletzt.

Zunächst gelang es den Kriminellen mit einer Geldbörse und einer Bauchtasche des Mannes zu flüchten. Der Geschädigte versuchte allerdings, sich seine Wertgegenstände anschließend wieder zurückzuholen. Im Verlauf eines in diesem Zusammenhang folgenden Handgemenges erlitt der Geschädigte die Verletzungen. Der 25-Jährige musste daraufhin ambulant ärztlich versorgt werden. Die Polizei konnte in der sofort eingeleiteten Fahndung zwei der Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Ihr Komplize ist noch flüchtig. Die 21- und 26-jährigen Männer müssen sich nun einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Raubs verantworten.

Sachdienliche Hinweise zu dem noch flüchtigen Täter werden unter der Rufnummer 06151/969-0 von dem mit den weiteren Ermittlungen beauftragten Kriminalkommissariat in Darmstadt (K10) entgegengenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen